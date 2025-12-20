Lazio, finalmente Flaminia! Il primo volo sul prato dell'Olimpico
Primo volo per l'Aquila Flaminia. I tifosi biancocelesti possono finalmente riabbracciare il proprio simbolo.
20.12.2025 17:55 di Simone Locusta
Vola un'aquila nel cielo. Finalmente, di nuovo. A pochi minuti da Lazio - Cremonese, Flaminia ha planato sopra il prato dell'Olimpico dopo un primo periodo di assestamento: un primo volo eseguito alla perfezione, tra gli applausi e l'emozione della gente laziale.
I tifosi biancocelesti possono finalmente rivivere l'emozione del volo del proprio simbolo, un'esperienza che era ormai diventata abitudine da quando, nel 2010, Olympia ha disteso per la prima volta le ali sotto i riflettori dello Stadio Olimpico.
Il pubblico in visibilio, cosìcome era visibilmente emozionato e estasiato il falconiere Giacomo Garruto, il quale ha chiamato alla carica i tifosi sugli spalti. Finalmente Flaminia.