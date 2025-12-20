Lazio, Hernanes sicuro: "Serve una punta che faccia più gol"
20.12.2025 17:55 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ospite nello studio di Dazn durante il pre partita di Lazio - Cremonese, Hernanes ha detto la sua sul ruolo in cui il club biancoceleste dovrebbe rinforzarsi con maggiore urgenza nel mercato di gennaio. Queste le sue parole:
"Sicuramente serve una punta che faccia gol più di quello che stanno facendo il Taty, Noslin che gioca poco e Dia. Trovare una punta che segni è l'esigenza chevedo di più".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.