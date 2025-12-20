Lazio, Pedro a LSC: "Mi godo ogni momento, il ritiro è molto vicino"

Le parole di Pedro ai microfoni ufficiali del club nel pre gara di Lazio - Cremonese

Pedro ha parlato ai microfoni ufficiali di Lazio Style Channel nel pre gara di Lazio - Cremonese. Queste le sue parole sulla partita e sul futuro: "È molto importante, dobbiamo dare continuità alla vittoria di Parma. È stata una bellissima prestazione, vogliamo oggi di nuovo fare bene ottenere punti e salire la classifica. Vincere in 9 contro 11? Non mi è mai successo, è stato un bello sforzo e alla fine siamo tutti contenti di aver ottenuto questi tre punti ma dobbiamo dare continuità perché se vogliamo arrivare in Europa League o in Champions non possiamo commettere troppi errori”.

“Come sto vivendo questi mesi? Sto molto bene, sto benissimo qui e ci sono da molti anni. Sto bene con la squadra, col mister e con lo staff, con società e tifosi. Mi sto godendo ogni momento perché alla fine so che il ritiro è molto vicino ma cerco di godere di ogni momento e oggi ho l’opportunità di entrare in campo con la squadra come titolare. È una bellissima cosa".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE