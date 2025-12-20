"Lazio, Lazio", lo spettacolo delle sciarpe durante il coro dei tifosi - VD
20.12.2025 20:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio non va oltre il pari contro la Cremonese ma sugli spalti lo spettacolo non è certo mancato. I quasi 40.000 dell’Olimpico hanno sostenuto e incitato la squadra per tutti i 90 minuti e non sono mancate le novità.
Durante il coro “Lazio, Lazio” che parte dalla Nord e poi di riposta passa in Tevere il colpo d’occhio è stato esaltante con tutte le sciarpe biancocelesti che si muovo all’unisono in alto e in basso.
Un muro biancoceleste davvero suggestivo.
Jessica Reatini
