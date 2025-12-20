MIXED - Lazio, Marusic: "Futuro? Voglio rimanere, ma non decido da solo"

Al termine della sfida con la Cremonese, in zona mista, ha parlato Marusic che ha detto la sua sulla prestazione della squadra e anche sul futuro visto il contratto in scadenza. Le parole del terzino: "Penso che non abbiamo creato tanto in questa partita, dovevamo fare di più e essere più cattivi davanti la loro porta. Non ci siamo riusciti a fare questo gol e alla fine abbiamo pareggiato e portato a casa un punto in questa partita che era importantissima per noi. Ci manca ancora la partita a Udine, l’ultima dell’anno, e dobbiamo essere positivi in questo momento”.

“Questa sera eravamo senza sei/sette giocatori troppo importanti per noi però penso che ognuno di noi che ha giocato stasera abbia dato il massimo. Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti e spero che in futuro non ci siano questi problemi come questa sera”.

“Arbitri? Io non ho visto ancora niente e non ho ancora parlato con nessuno, dobbiamo vedere che è successo e non mi piace parlare così perché non ho visto niente”.

“Messaggio che voglio portare nello spogliatoio? Tutti noi dobbiamo avere tanta fame, tanta motivazione e dare tutto per questa maglia. Questo non deve mai mancare in nessuno di noi e solo così si fanno grandi risultati”:

“Rinnovo, se voglio rimanere? Si, ho questi ultimi sei mesi di contratto poi parliamo con la società e vediamo che vuole fare anche la società. In questo momento è tutto aperto. Io si, voglio rimanere ma non decido da solo”.

“Cosa ha riportato e portato di nuovo Sarri? Con lui abbiamo trovato continuità, stiamo facendo molto sulla fase difensiva. Abbiamo fatto tante cose anche con i nuovi che non c’erano con lui dall’inizio. All’inizio è stato un po’ duro, ma ci vuole pazienza. Alla fine penso che possiamo fare ancora grandi risultati col mister e vediamo dove possiamo arrivare”.

