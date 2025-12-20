Lazio, Sarri a LSC: "Non so chi mettere a centrocampo!"

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine di Lazio - Cremonese, gara terminata 0-0 ma tra le polemiche.
20.12.2025 20:45 di  Simone Locusta   vedi letture
© foto di www.imagephotoagency.it

Pareggio a reti bianche allo Stadio Olimpico. La Lazio non riesce a perforare il muro della Cremonese, mantiene la rete inviolata ma guadagna solo un punto. I ritmi sono stati bassi, pochissime le occasioni nitide e la sfida è scivolata via tra scelte dubbie dell'arbitro e poca concretezza offensiva.

Nel post-partita è intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Ecco di seguito le sue parole:

LA PARTITA - "L'aspetto positivo è che questa è una squadra pericolosa, noi abbiamo concesso poco. L'aspetto negativo è che nel primo tempo abbiamo dato poca qualità, un po' meglio il secondo tempo anche a livello di ritmi. La sensazione è che si poteva vincere, ma un po' poco negli ultimi metri per vincerla davvero".

NERVOSISMO - "Penso che queste sono partite non di alto livello, ma non puoi fare troppi appunti alla squadra. La squadra sta cercando di dare, c'è una situazione di emergenza e abbiamo accusato un deficit qualitativo. Se l'emergenza dura 15 giorni è un problema, se dura 5 mesi è difficilmente risolvibile".

AUGURI PER IL NUOVO ANNO - "Alla Lazio auguro tutto il bene possibile. In questo momento i pensieri vanno alla prossima partita, non all'anno prossimo. Sicneramente non so chi far giocare a centrocampo".

NATALE - "Quando il campionato non si ferma passa in secondo piano, saluterò la famiglia ma il pensiero sarà alla partita".

