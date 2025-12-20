Calciomercato Lazio | La Juve vuole Mandas: scelto il sostituto

Mandas è sempre più lontano dalla Lazio. Ora la Juventus punta il portiere greco, andando così a formare un triangolo di mercato con una terza squadra di Serie A.

CALCIOMERCATO LAZIO - Una Serie A dalla porta girevole, un gioco a incastri che potrebbe risolversi durante la prossima finestra di mercato. La Lazio è pronta a cedere Christos Mandas e lo stesso portiere greco vuole cambiare aria per avere l'opportunità di giocare. Fino a poco fa, l'opzione che sembrava più percorribile prevedeva una cessione in prestito, per sperare di poter guadagnare di più dopo aver accresciuto il valore del classe 2001. Ora le cose possono cambiare.

Qualcosa bolle in pentola, sta nascendo un'asse Torino - Genova - Roma e non è un'Intercity. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe messo gli occhi proprio su Mandas. I bianconeri iniziano a guardarsi intorno perché il Genoa ha scelto di puntare su Mattia Perin e lo stesso calciatore spinge per tornare in Liguria.

Allo stesso modo, la Lazio guarda in casa Genoa per il nuovo vice Provedel: infatti, il prescelto per sostituire il greco sembra essere proprio Nicola Leali, in uscita dal Grifone. Tutte le parti in causa hanno le idee chiare: la Lazio valuta Mandas circa 15 milioni di euro più bonus, lui accetterebbe di buon grado un trasferimento nella Torino bianconera; mentre il Genoa e Perin si vogliono a vicenda, ma la Juventus non darà il suo benestare se prima non avrà trovato un sostituto all'altezza.

Il treno può partire da un momento all'altro, ma lo stesso Pedullà definisce le varie operazioni ancora in uno stato embrionale. Ci sono stati contatti e apprezzamenti, ma non si è andati ancora oltre. Nelle prossime settimane si saprà se il gioco a incastri diventerà realtà.