Lazio Women, Goldoni a 360°: "Il calcio femminile ha guadagnato rispetto, ma..."

La calciatrice biancoceleste ha parlato a tutto tondo a Fanpage.it
22.12.2025 11:30
Eleonora Goldoni è oggi una delle calciatrici simbolo della Lazio e della Nazionale italiana, diventata voce chiara e coraggiosa del calcio femminile. Cresciuta a Finale Emilia giocando nei campetti con i ragazzi, ha trasformato le difficoltà in forza e impegno quotidiano, diventando fonte d’ispirazione per le giovani atlete.

Goldoni ha raccontato la sua esperienza a 360 gradi in esclusiva a Fanpage.it: il calcio femminile sta guadagnando visibilità e rispetto, ma i pregiudizi persistono. Vivendo questa “rivoluzione silenziosa” da dentro lo spogliatoio, Eleonora sottolinea l’importanza del sacrificio, della pazienza e del lavoro dietro le quinte. L’esperienza negli Stati Uniti le ha insegnato a uscire dalla zona di comfort e contare su sé stessa, mentre il punto di svolta della carriera è stato il riconoscere di vivere pienamente il suo sogno.

Indossare la maglia azzurra agli Europei rappresenta orgoglio, responsabilità e gratitudine. Goldoni affronta i pregiudizi di genere quotidianamente, dimostrando che talento e impegno non hanno sesso. Nel suo percorso, ha ricevuto sostegno da famiglia, amici, compagne e allenatrici, imparando a unire forza e gentilezza.

Oltre al calcio, Eleonora cura mente e corpo: studia, viaggia, si dedica a hobby creativi e collabora con brand italiani. Ha parlato apertamente della sua esperienza con l’anoressia, sottolineando come lo sport e la disciplina l’abbiano aiutata a ritrovare fiducia nel corpo e nella vita, e invita chi affronta difficoltà simili a chiedere aiuto senza vergogna.

Goldoni si batte anche per la parità nel calcio femminile, chiedendo investimenti strutturali, staff qualificati, infrastrutture adeguate e percorsi di carriera post-agonistica. Sui social mostra un lato autentico e umano, raccontando fatica, dubbi e infortuni per ispirare e far sentire meno sole le altre.

Quando le luci dello stadio si spengono, Eleonora è semplicemente Leo: una ragazza che trova benessere nella tranquillità, negli affetti e nelle piccole cose di casa, negli allenamenti e nei momenti con le persone care.

