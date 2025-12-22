Lazio | Lady Zaccagni e il rapporto con i tifosi: "Ecco cosa penso"
Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram. Qualcuno ha chiesto all'influencer e imprenditrice anche quale sia il suo rapporto con i tifosi della Lazio. Condividendo una sua foto allo stadio con la maglia del marito, Chiara ha utilizzato parole di grande affetto nei loro confronti: "Li amo. Sono sempre troppo carini con me, con i bimbi e con mio marito. E in fanti ci fanno un sacco di pensieri carini. Troppo dolci".
