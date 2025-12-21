WOMEN | La Lazio sfida il Parma in Coppa: ma un occhio è già al derby
21.12.2025 10:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Napoli e Ternana sono state le prime squadre a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Le azzurre hanno superato il Sassuolo per 3-1: adesso è più che probabile lo scontro con la Juventus nel prossimo turno. Le umbre, invece, hanno messo sotto il Como Women (2-1), grazie alle reti di Pirone e Corrado. Oggi si completa il ricco programma degli ottavi: spiccano Cesena-Juventus e Parma-Lazio. Come riporta Corriere dello Sport, rimane alta la possibilità di vedere il derby di Roma ai quarti di finale, con le giallorosse di Rossettini che andranno a chiudere l'anno solare nella tana del Lumezzane. Giocheranno in trasferta anche Fiorentina, Milan e Inter.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.