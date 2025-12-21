Lazio - Cremonese, Cataldi stakanovista: le sue pagelle
21.12.2025 09:15 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - In una prova della Lazio abbastanza opaca, a convincere più di tutti è stato, per l'ennesima volta, Danilo Cataldi. Il play ha disputato l'ennesima gara di sacrificio, facendo su e giù per tutti i 99 minuti passati in campo senza mai risparmiarsi. In fase di costruzione non ha brillato come a Parma, ma, nelle condizioni di ieri, era difficile chiedergli qualcosa in più. Nel finale, poi, ha sui piedi il pallone per far venire giù l'Olimpico, ma il suo calcio di punizione dal limite termina di poco sopra la traversa. Queste le sue pagelle ad opera dei principali quotidiani sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - Cataldi 6.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Cataldi 6.5
IL MESSAGGERO - Cataldi 6
LA REPUBBLICA - Cataldi 6
