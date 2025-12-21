Calciomercato Lazio | Sarri attende rinforzi: tutti i nomi in ballo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La sfida contro la Cremonese ha evidenziato ancora una volta una realtà già nota a tutti: la Lazio ha urgente bisogno di rinforzi. Tra squalifiche, problemi fisici e Coppa D'Africa, Sarri ha dovuto fare a meno di ben otto pedine, mandando in campo una formazione rivisitata e non andando oltre lo 0-0 all'Olimpico.

In attesa del verdetto della Commissione di vigilanza sui conti, atteso il 23 dicembre, la dirigenza biancoceleste ha iniziato a guardarsi intorno per provare ad accontentare le richieste del tecnico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Mau chiede una mezzala, un vice Zaccagni e un terzino sinistro se partisse Tavares, ai quali andrebbe aggiunto anche un centravanti nel caso Castellanos venisse ceduto.

Loftus-Cheek e Raspadori sono infattibili economicamente per Lotito, mentre restano più percorribili le piste che portano a Brescianini e Samardzic, quest'ultimo il preferito da Sarri. Sempre a centrocampo, la Juve ha proposto Miretti, mentre in attacco l'allenatore attende fiducioso l'arrivo di Lorenzo Insigne come alternativa a capitan Zaccagni.

In difesa, infine, sono tanti i terzini destri visionati: oltre a Gaaei dell'Ajax e Valincic della Dinamo Zagabria, negli ultimi giorni è spuntato anche il nome dell'ex Milan Davide Calabria, ora al Panathinaikos. Marusic è in bilico, ma un suo potenziale addio avverrebbe solamente a giugno.