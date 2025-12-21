Lazio, parla Manfredini: "La squadra è forte, la vedo in Europa!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex centrocampista Christian Manfredini ha parlato sia della sua esperienza con la Nazionale della Costa d'Avorio che della stagione della Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Costa d'Avorio? Ho solo ricordi positivi, appaganti. Ero alla Lazio, quando mi chiamavano andavo a giocare con Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Eboué, Zokora. Fate voi... E vi racconto un aneddoto: non parlavo neanche il francese! Erano incuriositi dal vedere un ragazzo che parlava italiano, ma mi accolsero bene. Drogba è quello che mi parlava di più perché veniva spesso a Milano e conosceva qualche parola in italiano".

"Lazio? Contro il Parma è arrivata una vittoria che darà morale. Perché poi vedo tantissimi problemi, non vedo unità d'intenti. Ma Sarri è rimasto, la squadra rimane forte. Sta cercando di fare bene, non so dove arriverà e dipenderà anche dagli eventuali rinforzi che potrebbero arrivare o meno. Ce la vedo arrivare in Europa, per la Champions sarà molto difficile".