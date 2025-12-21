GOSSIP | Icardi accontentato e Wanda in lacrime: "Era devastata"
21.12.2025 12:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Wanda Nara e Mauro Icardi tornano al centro delle voci del gossip. I due, ormai separati da tempo, non si sono lasciati benissimo. Nei giorni scorsi, come riferisce il Corriere della Sera, l’ex attaccante dell’Inter aveva presentato una richiesta al Tribunale di trascorrere il Natale con le figlie in Argentina, richiesta accolta. Un epilogo che, spiega Golssip.it, Wanda non ha preso benissimo: “Il tribunale ha deciso che l’ex capitano dell’Inter potrà trascorrere il Natale con le figlie in Argentina, prima di rientrare in Turchia il 27 dicembre per essere a disposizione del Galatasaray. Questa richiesta... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ICARDI WANDA NARA <
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.