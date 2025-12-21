Lazio, il post social di Nuno Tavares: "All'ombra delle luci ho volato come un'aquila..."
Due panchine consecutive per Nuno Tavares che, dopo la sfida dell'Olimpico contro il Bologna, è rimasto fuori sia nella gara di Parma che nel pari contro la Cremonese per 0-0.
Il portoghese è anche al centro delle dinamiche di mercato in attesa che la Lazio abbia il via libera per operare.
Nel mentre Nuno ha pubblicato una storia social con un scatto in bianco e nero con la maglia della Lazio accompagnato da una canzone molto particolare. Il brano si intitola Champion e questo è un estratto molto significativo: "All'ombra delle luci e dello spettacolo, ho semplicemente pregato nel buio. Vivi e muori da campione, gli altri nemmeno ci credevano. Come un'aquila ho volato sopra le nuvole...".
