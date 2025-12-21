Lazio, Zaccagni punta Udine e intanto si gode la famiglia: il post social
21.12.2025 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Non ha potuto aiutare la squadra nella gara contro la Cremonese causa squalifica ma Mattia Zaccagni è pronto a tornare in campo per l'ultima gara dell'anno che la Lazio giocherà contro l'Udinese nel match in programma il 27 dicembre.
Nel mentre il capitano della Lazio ha deciso di ricaricare le batterie circondato dall'amore della sua famiglia e quindi della moglie Chiara e dei due figli.
A postare il tenero scatto è proprio la Nasti che su Instagram ha pubblicato una foto di famiglia con la scritta: "Pranzo domenicale nella natura".
