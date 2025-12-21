Melli spiega: "Lazio, primo tempo sprecato. E su Noslin..."

Ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha commentato il pareggio a reti bianche della Lazio contro la Cremonese. La squadra di Sarri è stata fermata dai grigiorossi di Nicola, complici anche le tante assenze. Di seguito le sue parole.

“Quando abbiamo visto Noslin che si è alzato per colpire di testa, abbiamo visto Terracciano che lo ha trattenuto e ha anche colpito la palla con il braccio. Giustamente Ceccherini si è fatto espellere per impedire a Cancellieri di calciare a tu per tu con il portiere. Guendouzi ha fatto un grande assist e una bella partita, Il francese mancherà anche a Udine, come Basic perché è stato ammonito".

"La Lazio ha sprecato il primo tempo, Pedro e Vecino, tra i migliori dello scorso anno, non ha fatto vedere niente. La Cremonese ha fatto vedere un impianto di gioco interessante, volevo segnalare barbieri che mi sembra molto interessante e ha dato filo da torcere. Bene anche Bonazzoli. Mancavano troppi giocatori stasera, in particolar modo Zaccagni che è insostituibile”.