Il Genoa tiene in 10, il gol dell'Atalanta arriva dopo il 90': il recap del match
Finisce con la gioia dell'Atalanta e la delusione ma anche l'orgoglio del Genoa il match del "Ferraris". La squadra di Raffaele Palladino supera i rossoblù di De Rossi, in dieci per novanta minuti, con una rete nel recupero di Hien.
Il Genoa in dieci tiene, l’Atalanta non sfonda
Parte subito forte la squadra di casa con un cross di Martin per Vitinha, il portoghese colpisce di testa ma finisce per impennare la sfera preda di Carnesecchi. Al terzo minuto, sugli sviluppi di un corner per il Grifone, Norton-Cuffy sbaglia tutto e innesca un contropiede di Maldini steso fuori dall’area da Leali. Abisso non può fare altro che estrarre il rosso per il portiere di casa. De Rossi manda quindi in campo Sommariva richiamando in panchina Martin.
La decide Hien nel recupero
La seconda frazione di gara si apre con un’occasione gigantesca per la squadra di Daniele De Rossi con Norton-Cuffy che va via sulla destra e serve sul secondo palo Vitinha che, tutto solo e con la porta sguarnita calcia scheggiando il montante. La risposta atalantina arriva con Maldini che da ottima calcia alto sopra la traversa. Ancora Dea avanti alla mezz’ora con De Ketelaere che cerca la conclusione dalla distanza ma il pallone si spegne sul fondo. Nel recupero però ecco il gol di Hien che prende il tempo dello stacco giusto e approfitta di un'uscita sbagliata di Sommariva e realizza una rete che vale tre punti.