Calciomercato Lazio | Da Netz a Calabria: il punto sui terzini

Da gennaio a giugno, la Lazio pianifica una rivoluzione sulle corsie laterali. Ecco tutti i nomi in ballo.

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si attende una vera e propria rivoluzione sulle corsie laterali, soprattutto in difesa. Non sarà possibile utilizzando solamente gennaio, ma tra sessione invernale e estiva la Lazio dovrà cambiare molti terzini. Hysaj andrà in scadenza, Marusic rischia. Al momento, ogni discorso per i rinnovi è rimandato a dopo il verdetto della Commissione. Marusic vuole rimanere, ma i matrimoni si fanno in due.

Sulla destra, il nome che rimane in piedi è quello di Gaaei dell'Ajax, mentre si fanno più insistenti le voci su Calabria, ex terzino del Milan oggi al Panathinaikos che è stato offerto ai biancocelesti.

A sinistra, invece, la situazione può cambiare già a gennaio. Nuno Tavares è con le valigie in mano, è rimasto in panchina nelle ultime due partite. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, il suo entourage si sta muovendo per ottenere almeno 15 milioni di euro dall'Al Ittihad (il 35% andrà corrisposto all'Arsenal), squadra di allenata dall'ex biancoceleste Conceicao. Al posto del portoghese rimangono in piedi le piste che conducono a Martin del Genoa e Netz del Borussia Mönchengladbach.