Lazio, il punto sulle cessioni: Mandas tra Juventus e Genoa

Prima il mercato in uscita, poi quello in entrata. Dele-Bashiru, Belahyane e Gigot tra i possibili partenti in prestito
22.12.2025 09:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in attesa di capire come può muoversi nel mercato in entrata, ma prima di qualunque cosa bisogna gestire quello in uscita. 

Tra i possibili partenti c’è Dele-Bashiru, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, insieme a Belahyane e Gigot. I tre possono diventare pedine utili per operazioni a saldo zero, favorendo eventuali ingressi in prestito, l’unica formula praticabile per la loro cessione.

Sul fronte portieri, Mandas attende l’occasione giusta: il suo nome è finito anche nel mirino della Juventus. Perin potrebbe tornare al Genoa, che a quel punto lascerebbe partire Leali, profilo apprezzato da Sarri e possibile sostituto di Mandas, ma esclusivamente in prestito.

Il portiere greco è seguito anche dallo stesso Genoa nel caso saltasse il rientro di Perin. Mandas vuole giocare, ha ambizione e la panchina gli sta stretta, anche quella della Juventus. La Lazio però non fa sconti: a giugno la valutazione era di 20 milioni e, giusta o sbagliata che sia, resta invariata.

