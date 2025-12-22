Lazio, il punto sulle cessioni: Mandas tra Juventus e Genoa
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in attesa di capire come può muoversi nel mercato in entrata, ma prima di qualunque cosa bisogna gestire quello in uscita.
Tra i possibili partenti c’è Dele-Bashiru, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, insieme a Belahyane e Gigot. I tre possono diventare pedine utili per operazioni a saldo zero, favorendo eventuali ingressi in prestito, l’unica formula praticabile per la loro cessione.
Sul fronte portieri, Mandas attende l’occasione giusta: il suo nome è finito anche nel mirino della Juventus. Perin potrebbe tornare al Genoa, che a quel punto lascerebbe partire Leali, profilo apprezzato da Sarri e possibile sostituto di Mandas, ma esclusivamente in prestito.
Il portiere greco è seguito anche dallo stesso Genoa nel caso saltasse il rientro di Perin. Mandas vuole giocare, ha ambizione e la panchina gli sta stretta, anche quella della Juventus. La Lazio però non fa sconti: a giugno la valutazione era di 20 milioni e, giusta o sbagliata che sia, resta invariata.