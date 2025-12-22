Calciomercato Lazio | Non solo Samardzic e Brescianini: si guarda in casa della Dea
RASSEGNA STAMPA - I desideri di Sarri si scontrano con la realtà del mercato Lazio. Il tecnico vorrebbe Loftus-Cheek e Raspadori, ma il diesse Fabiani lavora su profili più sostenibili: Samardzic e Brescianini dell’Atalanta, con il primo che gode di maggiore gradimento da parte di Mau.
Entrambi non sono titolari, ma rappresentano alternative valide per Palladino. La Lazio valuta formule e costi, consapevole che la bottega nerazzurra è cara: ad oggi sono le piste più concrete, compatibili con i vincoli economici.
Per accontentare almeno in parte Sarri, resta sullo sfondo il nome di Lorenzo Insigne. Lotito lo tiene in stand-by, mentre Fabiani frena per l’età e - scrive il Corriere dello Sport - punterebbe invece su Daniel Maldini, come già anticipato dalla nostra redazione. Sarri però considera Insigne ideale come vice Zaccagni sulla sinistra, ruolo oggi scoperto anche per il calo di Pedro e l’utilizzo di Noslin più da centravanti nei finali. Insigne aspetta da luglio, disposto a restare fermo sei mesi pur di ritrovare Sarri, e attende una decisione imminente.