Udinese, confermata la squalifica di Okoye: salterà la Lazio
22.12.2025 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Udinese senza portiere titolare. Piove sul bagnato per Runjaic, che dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina (5-1) non potrà contare su Maduka Okoye nell'ultimo match del 2025 contro la Lazio.
Il nigeriano, infatti, è stato espulso dopo pochi minuti dall'inizio della partita per un fallo netto al limite dell'area di rigore su Kean. La conferma della squalifica di una giornata è arrivata anche dal comunicato del Giudice Sportivo.
Di seguito il testo: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA - "OKOYE Emil Maduka (Udinese): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.