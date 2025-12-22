Udinese, confermata la squalifica di Okoye: salterà la Lazio

Udinese senza portiere titolare. Piove sul bagnato per Runjaic, che dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina (5-1) non potrà contare su Maduka Okoye nell'ultimo match del 2025 contro la Lazio.

Il nigeriano, infatti, è stato espulso dopo pochi minuti dall'inizio della partita per un fallo netto al limite dell'area di rigore su Kean. La conferma della squalifica di una giornata è arrivata anche dal comunicato del Giudice Sportivo.

Di seguito il testo: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA - "OKOYE Emil Maduka (Udinese): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".

