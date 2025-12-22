Calciomercato Lazio | Mandas, possibile scambio con la Juve: i dettagli
22.12.2025 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
C'è attesa per scoprire il futuro di Christos Mandas. A gennaio con ogni probabilità il portiere greco lascerà la Lazio: su di lui ci sono diverse squadre, soprattutto italiane.
Nelle ultime settimane si è presentata l'opzione dello scambio con Leali con il Genoa, che però sta anche pensando di lavorare con la Juventus al possibile ritorno di Perin.
A questo proposito, anche la società bianconera è piombata su Mandas. Secondo quanto riportato da Il Tempo, non è da escludere uno scambio con Miretti, finito in orbita biancoceleste per il centrocampo.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.