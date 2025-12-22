Lazio, Dalla Palma duro: "Non si possono accettare questi arbitraggi!"
Alberto Dalla Palma, intervenuto ai microfoni di Radio Lazlaie, ha commentato la partita tra Lazio e Cremonese. Dalla Palma si è concentrato in particolar modo sul tema arbitrale.
ARBITRAGGIO - "La situazione è sportivamente drammatica, la lettura della designazione di Pairetto. Il piede di Terracciano è su quello di Castellanos che protegge il pallone. Non so più cosa pensare degli arbitri. Vogliamo parlare dell'ammonizione di Romagnoli? Del fuorigioco non sanzionato? Della tirata di capelli di Pezzella su Guendouzi? Io accetto che la Lazio non segni, ma che venga penalizzata dagli arbitri no".
LOTITO E LA CONTESTAZIONE - "Ogni volta la Lazio fa giurisprudenza, si verificano episodi unici. Ora vediamo con Basic, ma dicono non ci siano speranze. Trovo assurdo che il peggior arbitro della Serie A venga designato dopo le polemiche di Parma. Le contestazioni? Ci sono state. Lotito è entrato al 35' non le avrà sentite, ma Pairetto sì. Sentendo quello che dice probabilmente hanno influenzato Pairetto"-