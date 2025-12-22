Lazio, Floriani Mussolini e l'esordio all'Olimpico: "Una grande emozione" - FT
22.12.2025 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lazio - Cremonese è stata anche la partita dell'ex Romano Floriani Mussolini. Quest'estate, dopo un'esperienza alla Juve Stabia in Serie B, il terzino è passato in prestito con diritto di riscatto alla squadra grigiorossa.
Nel finale del match ha fatto il suo ingresso in campo, debuttando allo Stadio Olimpico. Attraverso un post su Instagram ha spiegato la sua grande emozione: di seguito ciò che ha scritto.
"Ieri è stata una serata speciale… Giocare per la prima volta all’Olimpico è stata una grande emozione ed era tanto tempo che aspettavo questo momento. Grande prestazione di squadra avanti così".
