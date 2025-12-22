Lazio, riservato il ticker LZO dal Nasdaq: il comunicato
New York - December 22, 2025
S.S. Lazio: "LZO" riservato al Nasdaq, un passo concreto verso il futuro del Club
La S.S. Lazio comunica che il Nasdaq ha riservato il ticker "LZO" per S.S. Lazio S.p.A., un passaggio significativo che segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita e apertura internazionale del Club.
La riserva del ticker rappresenta un segnale concreto di un progetto più ampio, che guarda al futuro e mette in relazione il mondo del calcio con l'innovazione, i media e la finanza internazionale, mantenendo saldi i valori, la storia e l'identità laziale.
Il simbolo "LZO" racconta una Lazio capace di evolversi, di investire in una visione moderna e di posizionarsi tra le realtà sportive che guardano oltre il campo, con l'obiettivo di rafforzare il proprio brand e la propria presenza a livello globale.
Il Club prosegue così un percorso strutturato e responsabile, pensato per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo, a beneficio della società, dei tifosi e dell'intero ecosistema biancoceleste.
$LZO - Work in Progress
