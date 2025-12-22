Serie A | Clamoroso passo indietro: Milan-Como non si giocherà a Perth
Incredibile dietrofront della Lega di Serie A che torna sui suoi passi: la partita del prossimo febbraio tra Milan e Como non si giocherà a Perth, in Australia.
Nonostante solo pochi giorni fa il presidente della Lega Serie A Simonelli avesse annunciato l’accordo sembra che lo stesso sia venuto meno a causa di altre condizioni imposte dalla confederazione asiatica. Condizioni di tipo economico chiedendo garanzie senza neanche quantificarle.
La gara non potrà giocarsi al Meazza visto che lo stadio dovrà ospitare la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
Come riporta Tuttomercatoweb.com la sfida potrebbe essere riprogrammata per il 17 o il 24 febbraio 2026 a seconda della disponibilità dello stadio in base alla presenza o meno dell’Inter ai playoff di Champions League.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.