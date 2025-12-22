Stramaccioni: "Europa? Occhio alla Lazio. Con un mercato adeguato..."

Andrea Stramaccioni ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella quale si è soffermato principalmente sul momento della Juventus e su alcuni accorigimenti tattici pensati da Luciano Spalletti.

L'allenatore e opinionista di Dazn, inoltre, ha rivelato quelle che sono le sue personali gerarchie sulle squadre in lotta per l'Europa, specificando come, con un mercato di livello, anche la Lazio potrebbe riuscire a dire la sua:

"Le mie gerarchie restano le stesse: Inter e Napoli in prima fascia; Milan, Juventus e Roma alle spalle. Bologna e Como le possibili sorprese in zona Europa e occhio alla Lazio di Sarri se farà un mercato adeguato".