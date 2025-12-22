Lino Banfi e il rapporto con la Lazio: "A parte le stupidaggini..."

Lino Banfi ha rilasciato un'intervista a Soccermagazine e parlando della rivalità tra Roma e Lazio ha raccontato il suo rapporto col popolo biancoceleste

Lino Banfi, attore e da sempre tifoso della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Soccermagazine. Nel corso della chiacchierata, inevitabilmente, gli è stato chiesto quale sia il suo rapporto con la Lazio e l'ottantanovenne ha risposto: "A parte tutte le stupidaggini della gente di Roma, con i laziali e i romanisti che arrivano addirittura all’odio… Io vedo molti laziali sfegatati che mi chiedono gli autografi, che vogliono fare una foto".

E poi ancora: "Per quello non ho mai avuto problemi. Nella mia famiglia tifiamo Roma come tanti altri e quindi conosciamo le varie vicissitudini solo perché le leggiamo, ecco. Ma l’odio no, per carità!".

