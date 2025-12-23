Supercoppa Italiana, il Napoli annienta il Bologna: Neres protagonista

Il Napoli alza al cielo la Supercoppa Italiana dopo aver battuto il Bologna di Vincenzo Italiano con una doppietta di Neres

Serata amara per il Bologna e per Vincenzo Italiano, all'Al-Awwal Park è il Napoli a trionfare e a mettere in bacheca la sua terza Supercoppa Italiana. Gli azzurri sono partiti forte sin da subito, approcciando meglio alla gara creando tante occasioni da gol. Dopo vari tentativi nel primo tempo è stato Neres a sbloccarla permettendo ai partneopei di chiudere il primo tempo in vantaggio.

Alla ripresa la musica non è cambiata, il Napoli è rientrato in campo con la stessa fame dei primi 45'. I rossoblù hanno provato a reagire e a far vedere qualcosa, ma la superiorità degli avversari non gli ha lasciato scampo e così è arrivato anche il secondo gol. Al 57° minuto il brasiliano, di nuovo, ha sfruttato un errore di Ravaglia sul passaggio per Lucumì. Una doppietta decisiva per la vittoria.

