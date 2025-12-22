FORMELLO - Lazio, la ripresa: Sarri in piena emergenza per l'Udinese

FORMELLO - Natale con vista Udine. Il lavoro della Lazio non si ferma, la squadra è tornata in campo nel pomeriggio dopo il pareggio contro la Cremonese. In vista di sabato (ore 18), Sarri dovrà ancora fare i conti con le tante assenze, soprattutto a centrocampo. Saranno out Dele-Bashiru, partito per la Coppa d'Africa, Rovella, in fase di recupero dopo l'operazione per la pubalgia, Guendouzi e Basic, entrambi squalificati. Per il croato la società ha fatto ricorso, difficile che venga accettato. La decisione arriverà solamente mercoledì mattina.

Per questo in settimana si lavorerà su un possibile cambio modulo, come successo a fine settembre contro il Genoa. L'idea è quella di un 4-4-2 con Cataldi e Vecino davanti alla difesa: l'unico cambio sarebbe Belahyane, poco considerato dal tecnico ma tornato a giocare vista l'emergenza. A sinistra si rivedrà Zaccagni dopo il rosso di Parma; Cancellieri confermato a destra.

Almeno per la panchina può recuperare Isaksen, farà un tentativo nei prossimi giorni. Davanti possibile chance per Noslin in coppia con Castellanos (non ci sarà Dia, anche lui in Coppa d'Africa). Pochi dubbi invece sulla difesa, con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini di fronte a Provedel. La preparazione terminerà con la rifinitura di venerdì mattina dopo la doppia seduta di martedì e gli allenamenti del 24 (pomeriggio) e del 25 (mattina).