Serie A | Udinese - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione
La designazione arbitrale per la sfida tra Udinese e Lazio, valida per la diciassettesima giornata di Serie A che si disputerà sabato 27 dicembre
23.12.2025 12:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Sabato 27 dicembre alle 18 la Lazio affronterà in trasferta, al Bluenergy Stadium, l'Udinese. La direzione della gara, si legge sul sito dell'AIA, è stata affidata a Colombo che sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Fontemurato. Il IV Uomo è Ayroldi, al VAR Gariglio e all'AVAR Chiffi.
L'incontro sarà valido per la diciassettesima giornata di Serie A, l'ultima del 2025.
