Lazio, Zaccagni: "Dal gol più bello al compagno più forte: vi dico tutto" - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattia Zaccagni ha partecipato a un "quizzone" ai microfoni di Sky Sport durante un'intervista esclusiva, rispondendo a alcune domande personali e sulla squadra. Un estratto delle parole del capitano della Lazio: "Il gol più bello? Europeo, alla Croazia. Il compagno più forte con cui ho giocato? Immobile, l'avversario più forte Modric e il difensore più difficile da superare in campo è Marusic. Se mena? Si".

"Il compagno fuori di testa? Guendouzi e chi si veste peggio? Gila, è strano. Glielo dico tutti i giorni. Il compagno che ha più stile? Saltiamo. A chi consiglierei il mio parrucchiere? Guendouzi, ma va dritto per la sua strada. Potrei proporgli di fare un fioretto, in caso di Champions di tagliarli".

"Il tatuaggio a cui sono più legato? Quello con Thiago e Dea. Lo scherzo più bello che ho fatto? Il cucchiaio di parmigiano sotto al tovagliolo, lo facciamo tutti i giorni a Cataldi invece, quello più infame che mi hanno fatto è stato di non farmi ritrovare la macchina. Non ero alla Lazio ero al Verona. L’ho ritrovata in campo. La gioia più grande da calciatore? Stagionale dico l’anno del secondo posto, individuale il gol all’Europeo contro la Croazia. Quella nella vita? I miei figli".

