Lazio, Zaccagni elogia Sarri: "È un motivatore, ci spinge a dare tutto"
23.12.2025 14:45
Lunga intervista ai microfoni di SkySport per il capitano della Lazio Mattia Zaccagni. Nel parlare della nuova stagione, il numero dieci biancoceleste si è soffermato anche sul lavoro di Sarri.
Il tecnico quest'estate è tornato in panchina dopo le dimissioni di marzo 2024 e l'addio di Baroni. Di seguito le sue parole.
“Sarri è un motivatore, ti spinge a dare tutto. Quando si vince e si fa il lavoro che chiede lui è al settimo cielo e ci piace vederlo cosi. A noi piace dare il massimo e adesso ci sta riuscendo. È una delle più grandi soddisfazioni”.
