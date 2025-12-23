Di padre in figlio: Zaccagni racconta Thiago, tifoso della Lazio
Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di SkySport, Mattia Zaccagni ha raccontato la fede di suo figlio Thiago, diventato un grande tifoso della Lazio sin da subito. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
“Thiago tifoso della Lazio? Non sono stato un papà che ha forzato questa cosa. È avvenuto tutto in modo naturale. Quando torna a casa vuole subito mettere la maglia della Lazio: per lui il pigiama è la divisa della squadra, è quello che vuole tutte le sere e a volte bisogna combatterci perché la indosserebbe anche a scuola ma gli spieghiamo che non può. Però è bello vederlo crescere con i valori giusti”.
“Stando a Roma, nella sua classe ci sono anche bambini giallorossi. Il giorno dopo il derby è pesante anche per loro. Ma, indipendentemente dal risultato, ci va con la maglia della Lazio. In quel caso sì”.