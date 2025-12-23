Lazio, che intrecci di mercato per Mandas! La Juve propone uno scambio
RASSEGNA STAMPA - Sulle fasce potrebbe avvenire una piccola rivoluzione. Se Tavares sembra sempre più vicino ad un'avventura in Arabia e per sostituirlo si guarda a Martin del Genoa e Netz del Borussia Mönchengladbach, sul versante destro, oltre a Gaaei dell’Ajax, è emerso anche il nome di Calabria del Panathinaikos. Ogni discorso, però, è rinviato a giugno, quando scadranno i contratti di Marusic e Hysaj.
Come scrive il Messaggero, Il club greco, intanto, è l’unico disposto a offrire subito 10 milioni per Mandas, che però guarda con maggiore interesse al Torino di Baroni; la Lazio, invece, preferirebbe uno scambio con Leali del Genoa. Più complicata la pista Juventus, che ha proposto Miretti senza convincere.
Sarri, infine, gradirebbe anche un attaccante con caratteristiche diverse da Castellanos. Raspadori, prima scelta, è però vicino alla Roma e tutto dipenderebbe da una cessione del Taty per almeno 25 milioni. Resta da capire se il West Ham tornerà alla carica dopo la cessione di Füllkrug al Milan, mentre fuori dall’Europa l’argentino continua a opporre resistenza.