Calciomercato Lazio | Un nome per il futuro: piace Venturino del Genoa
RASSEGNA STAMPA - "Il futuro si costruisce passo dopo passo", scriveva la Lazio nell'annuncio dello sblocco totale del mercato. A gennaio la società potrà operare liberamente, senza vincoli. È riuscita a rientrare dei parametri del costo del lavoro allargato (ancora allo 0,8) evitando nuove sanzioni, dopo lo stop di quest'estate.
Ora si pensa al futuro, appunto. Si guarda ai giovani, soprattutto agli Under 23 italiani che non rientrano nel parametro. Il mirino è puntato su Genova: alla Lazio piace Lorenzo Venturino. Classe 2006, ha già esordito in Serie A: sarebbe un investimento, come riportato da Il Corriere dello Sport.
Il giovane trequartista quest'anno ha collezionato solo due presenze in campionato e tre in Coppa Italia; l'anno scorso, al suo debutto, aveva segnato i suoi primi due gol. Tra i biancocelesti e il Genoa potrebbe crearsi un'asse di mercato, visto che ai rossoblù interessa molto Mandas. Da capire la fattibilità dello scambio con Leali e come può rientrare Venturino. Intanto la Lazio lo tiene sott'occhio.