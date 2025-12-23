WOMEN | Coppa Italia, Lazio - Roma: data e orario del derby
23.12.2025 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio, battendo il Parma in trasferta, ha conquistato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Roma. Nella giornata di oggi, tramite il sito della FIGC Femminile, è stato reso noto l'orario e la data in cui si disputerà l'incontro.
Il derby d'andata è in programma mercoledì 21 gennaio 2026, il calcio d'inizio al Fersini è fissato per le 20:30. Quello di ritorno si disputerà il 28 gennaio alle 18 al Tre Fontane.
