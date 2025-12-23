Udinese - Lazio, show nel pre-partita: le iniziative allo stadio
Archiviata la sfida contro la Cremonese, l'ultima prima di Natale, la Lazio si prepara al prossimo turno, quello che la vedrà impegnata con l'Udinese al Bluenergy Stadium. Stadio che farà da cornice a un pre-partita "festoso", in linea col periodo. Il club ha dato ulteriori dettagli in un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale:
"Sarà un prepartita speciale quello di Udinese-Lazio, in programma sabato 27 dicembre alle ore 18.00. Infatti, fin dall’apertura dei cancelli del Bluenergy Stadium prevista per le ore 16.30 sarà protagonista la musica, con le esibizioni in campo di tre artisti emergenti, e ci sarà anche una caccia al tesoro dedicata ai tifosi bianconeri.
Per quanto riguarda i cantanti, ad esibirsi per prima sarà la cantante e influencer Valeria Pirri, seguita poi da Fiori d’Artificio – concorrente di X Factor nel 2024 – e da Principe, arrivato fino alle semifinali dell’ultimo Sanremo Giovani. Principe riprenderà poi il microfono dopo il riscaldamento delle due squadre, esibendosi nuovamente a ridosso del fischio d’inizio.
La caccia al tesoro, allo stesso modo, prenderà il via da quando si apriranno i cancelli dello stadio, con cinque premi nascosti in ogni settore (tutti tranne il Settore Ospiti)".