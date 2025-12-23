Calciomercato Lazio | Dal Sudamerica confermano: Castellanos pronto al ritorno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mentre l'Universidad de Chile attende l'annuncio del nuovo allenatore per la stagione 2026, il club sta facendo notizia per un giocatore che aveva scartato e che ora si è conquistato il palcoscenico internazionale. Il giocatore in questione è Valentín Castellanos, che, dopo una breve parentesi con il club nel 2017, è stato ritenuto in esubero e ha intrapreso un percorso che lo ha portato a diventare un giocatore chiave della Lazio in Serie A.

E ora, confermano anche i media sudamericani, Taty potrebbe compiere un altro passo significativo nella sua carriera, dato che l'attuale campione della Copa Libertadores lo vuole nella sua rosa per la stagione 2026, dove punta a vincere di nuovo tutto.

Secondo la giornalista Raisa Simplicio di Goal Brazil, il Flamengo, "ha avviato nuovi colloqui con i suoi rappresentanti". La dirigenza aveva espresso interesse per lui anche all'inizio di quest'anno, ma tali trattative non si sono concretizzate. "Il club sta cercando di capire se la Lazio è disposta a negoziare in questo momento e, naturalmente, se il giocatore è interessato a tornare in Sud America", ha aggiunto il giornalista a proposito di Castellanos, che ha un contratto in Italia fino a giugno 2028.

Molto prima dell'interesse del Flamengo per lui, "Taty" ha esordito da professionista con l'Universidad de Chile, dove ha giocato solo 15 minuti. L'esordio è avvenuto nella sconfitta per 2-0 contro il Corinthians a San Paolo, durante il primo turno della Copa Sudamericana.