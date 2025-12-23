Italia, Gattuso ci crede: "Andare al Mondiale è un pensiero fisso"

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni di Vivo Azzurro TV il ct della Nazionale Gattuso è tornato a parlare degli Azzurri e dell’obiettivo di andare al Mondiale del 2026: "Il chiodo fisso è andare al Mondiale, tornare lì dove siamo stati per tantissimi anni, anche da protagonisti. Dobbiamo volerlo a tutti i costi, non cominciare a vedere i fantasmi alla prima difficoltà”.

"Sapevo di essermi preso una grande responsabilità diventando ct e che non era facile, ma devo dire che nelle sei partite che abbiamo fatto, tranne nell'ultima in cui abbiamo sbagliato il secondo tempo, i giocatori hanno dato tutto".

"La squadra si è sempre fatta trovare pronta. Ho visto atteggiamenti molto positivi, mentalità positiva e grande senso di appartenenza. Ho trovato un gruppo di ragazzi che sta cercando di dare tutto quello che ha. Penso che si percepisca".

