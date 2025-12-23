FORMELLO - Lazio, Sarri pensa al cambio modulo: l'idea per l'Udinese
FORMELLO - Idea cambio modulo. Sarri ci pensa, come a settembre può accantonare il 4-3-3 e passare al 4-4-2. L’emergenza a centrocampo consente pochi margini di manovra contro l’Udinese: a disposizione ci saranno solamente Cataldi, Vecino e Belahyane. Sono out Rovella, in ripresa dopo l’operazione per la pubalgia, Dele-Bashiru, in Coppa d’Africa, Guendouzi e Basic, entrambi squalificati.
Difficile che per il croato venga accettato il ricorso della società: la decisione arriverà mercoledì mattina, salvo piacevolissime sorprese salterà anche la gara di sabato dopo l’espulsione rimediata a Parma. Per questo Cataldi e Vecino potrebbero comporre la linea davanti alla difesa, con Zaccagni a sinistra (rientrato dalla squalifica) e Cancellieri ancora a destra.
Per il tandem di centravanti sono in pole Castellanos e Noslin, vista anche l’assenza di Dia per la Coppa d’Africa (zero minuti all’esordio con il Senegal). Dovrebbe farcela Isaksen, è aumentato l'ottimismo per la sua presenza almeno in panchina. Pochi dubbi invece in difesa con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini, di fronte a Provedel in porta. Le riflessioni di Sarri termineranno con la rifinitura di venerdì: la squadra si allenerà anche a Natale, sia il 24 pomeriggio che il 25 mattina.