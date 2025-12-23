Lazio, Zaccagni ricorda Radu, Milinkovic e Immobile: le sue parole
Periodo di ex. Nelle ultime gare la Lazio ha ritrovato da vicino alcuni dei giocatori più importanti del passato recente del club. Da Radu, sempre in mezzo ai tifosi, a Milinkovic, in Tribuna Tevere contro il Milan in Coppa Italia, e Immobile, affrontato da avversario con il Bologna.
Di loro ha parlato il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni, che con loro ha vissuto parte della sua esperienza nella Capitale. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySport.
“Stefan (Radu, ndr) ha scavalcato: è uno di loro! Sergej l'altro giorno allo stadio è stato bello vederlo ed è emozionante saperlo esultare per un mio gol. Così come Ciro sotto la curva. La Lazio è questa, se non ci sei dentro fai fatica a capirlo. I tifosi ti danno veramente tanto: percepisci tutto, la storia, l'amore incondizionato”.