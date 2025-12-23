Calciomercato Lazio | Atletico Madrid, il diesse: "Raspadori? Vi dico che..."
CALCIOMERCATO LAZIO - Giacomo Raspadori lascerà l'Atletico Madrid a gennaio? Il poco spazio a disposizione nei Colchoneros aveva favorito uno scenario del genere, con Lazio e Roma come due squadre candidate a sfidarsi in un derby di mercato per l'ex Napoli. A mettere a tacere ogni voce, però, è stato il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, Mateu Alemany, che ai microfoni di Movistar Plus ha detto:
LE PAROLE DI ALMANY - "Qualunque sia la situazione, il calciatore sa che cosa pensiamo di lui. Non ha avuto molti minuti, ma quando ha giocato ha fatto bene. Non c’è fretta". Parole che hanno raffreddato le piste che avrebbero potuto portare Raspadori lontano da Madrid ma che, al contempo, non escludono un secondo fine: quello di lavorare sotto traccia a una sua cessione.
LAZIO E ROMA SU RASPADORI - La Lazio, nel frattempo, resta alla finestra in attesa di novità sul futuro di Castellanos, la Roma sembra disposta ad accelerare i tempi, dopo le complicazioni sopraggiunte nella trattativa con il Manchester United per Joshua Zirkzee.