Coppa d'Africa | Nigeria, buona la prima: Dele-Bashiru in campo
23.12.2025 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Vince all'esordio la Nigeria. Nella prima giornata del girone C della nuova Coppa d'Africa, la squadra del ct Chelle ha battuto la Tanzania con il risultato di 2-1.
Decisivi i gol di Ajayi e Lookman, che hanno risposto alla rete di M'Mombwa. Il centrocampista della Lazio Dele-Bashiru è partito inizialmente in panchina subentrando poi nel secondo tempo.
Il numero dieci, infatti, ha fatto il suo ingresso in campo al 60' al posto di Adams.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.