Calciomercato Lazio | Si rinnova l'interesse per Aaron Martin: i dettagli
Finalmente nella giornata odierna è arrivato il via libera. La Lazio, a gennaio, potrà tornare ad operare sul mercato e per questo la società è al lavoro per cercare di accontentare mister Sarri.
Il tecnico vorrebbe almeno un terzino e, in questo senso, un profilo che piace particolarmente è quello di Aaron Martin come confermato anche Nicolò Schira: “La Lazio ha mostrato interesse per il terzino sinistro del Genoa Aaron Martin. Il suo contratto scade nel 2026 anche se i rossoblu hanno un’opzione per estenderlo fino al 2027”.
Ovviamente prima di qualsiasi calcolo bisognerà capire anche come si muoverà la Lazio sul fronte cessioni anche in ottica Tavares che ha richieste dall’Arabia Saudita.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.