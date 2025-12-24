È una Lazio da Champions: il dato parla chiarissimo
RASSEGNA STAMPA - Dalla quinta giornata di campionato l'aria dalle parti di Formello è cambiata completamente. La vittoria esterna contro il Genoa, a Marassi, ha segnato l'inizio di un percorso che oggi vede la Lazio imporre un ritmo importante per il campionato italiano, da squadra top nonostante tutte le limitazioni di una stagione anomala. Maurizio Sarri ha saputo compattare il gruppo, eliminare ogni alibi, trovare un punto d'incontro con la squadra dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, ma soprattutto motivazionale.
LA RICERCA DELLE CARATTERISTICHE - La nuova Lazio di Sarri non brilla di certo per qualità, servirà il mercato per portarne un po' al servizio del tecnico, ma si contraddistingue per dedizione, per forza di sacrificio, per voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Concetti che si riducono e Sarri riduce a una sola parola: disponibilità. La Lazio 2.0 del Comandante non ha Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile o Felipe Anderson. Deve cercare la tecnica in quei pochi singoli che possono garantirla, scavare nei meandri della rosa per pescare delle qualità o delle caratteristiche precise, come quelle di un Toma Basic reintegrato per assenza di centrocampisti, ma soprattutto per merito.
PASSO CHAMPIONS - Un mix ricercato, studiato, mescolato di qualità anche contraddittorie che messe insieme hanno tirato fuori un coktail dall'ottimo sapore, ma anche migliorabile. Magari con qualche ingrediente nuovo. Un mix dal sapore di Champions League. Se guardiamo, in effetti, il passo della Lazio dalla quinta giornata fino a oggi impressionerà sapere che, come sottolinea il Corriere dello Sport, è un passo degno di una squadra in lotta per la Champions.
LA LAZIO SAREBBE QUARTA - In queste nove giornate di Serie A, infatti, i biancocelesti hanno conquistato 20 punti, il quarto miglior dato del campionato alle spalle di Inter (27), Milan (23) e Roma (21). Tuttavia, è giusto fare un appunto, Questi numeri non tengono conto della partita che Inter, Napoli, Milan e Bologna devono recuperare per via della Supercoppa Italiana che, se vinta, potrebbe far scivolare più giù la Lazio, ma senza mettere in discussione il passo degno di una squadra in lotta per le prime posizioni del campionato.