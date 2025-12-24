Lazio, si rivede Isaksen: vicino al rientro in gruppo, punta l'Udinese
RASSEGNA STAMPA - Una buona notizia nell'emergenza. Sarri può tirare un piccolo sospiro di sollievo, almeno in attacco. Ieri Isaksen è tornato a lavorare parzialmente con la squadra: salvo sorprese, oggi pomeriggio si aggregherà totalmente al resto del gruppo, come riportato da Il Corriere dello Sport.
Il danese si era fermato nella gara contro il Bologna, che proprio lui aveva sbloccato nel primo tempo, per un problema all'adduttore sinistro. Gli esami avevano evidenziato una lesione di basso grado. Dovrebbe farcela, però, ad andare almeno in panchina contro i bianconeri per l'ultima partita del 2025 della Lazio.
Almeno un recupero ci sarà. Per il resto, soprattutto a centrocampo, è emergenza assoluta: mancheranno Guendouzi e Basic (in attesa della decisione sul ricorso del croato), Dele-Bashiru, Rovella e Dia. Tornerà Zaccagni, che contro la Cremonese era squalificato dopo il rosso rimediato a Parma.