Calciomercato Lazio | Luis Alberto non esclude il ritorno: le sue parole
Luis Alberto ha parlato di un suo possibile ritorno alla Lazio in un futuro prossimo, il centrocampista spagnolo non ha escluso la possibilità
24.12.2025 10:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Luis Alberto ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di fanpage.it, nel corso della quale racconta della sua avventura alla Lazio, partendo dal trasferimento in biancoceleste, fino all'addio per trasferirsi all'Al Duhail, nel campionato qatariota.
Il 'Mago', come lo chiamano affettuosamente i tifosi biancocelesti, ha anche parlato del suo (non) rapporto con la società e di un suo potenziale ritorno in biancoceleste.
LE PAROLE DI LUIS ALBERTO - "Un mio ritorno alla Lazio? La vedo difficile tornare dopo il nostro addio. Ma non si sa mai (...) mi deve chiamare Sarri".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.