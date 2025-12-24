Lazio, Basic rifiuta il rinnovo: il centrocampista vuole più soldi

Toma Basic ha deciso di rifiutare la prima offerta di rinnovo del contratto da parte della Lazio, il centrocampista croato vorrebbe un aumento

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lo sblocco del mercato della Lazio non è fondamentale solo per poter acquistare senza grandi limitazioni, ma soprattutto perché permetterà alla società biancoceleste di riprendere le trattative per i rinnovi dei contratti lasciate in bilico in attesa di novità. Le situazioni in ballo a Formello sono molteplici. Alla scadenza del 2027 di Mario Gila, ai rinnovi di Romagnoli - ancora in attesa che venga mantenuta la famosa promessa Champions - e di Marusic - che sarebbe disposto a restare se dalla società si facessero avanti -, si è aggiunta nelle ultime settimane anche la necessità di discutere il futuro di Tomas Basic.

IL RINNOVO DI BASIC - lista fino alla quinta giornata e destinato a svincolarsi al termine della stagione, oggi il centrocampista croato è una pedina fondamentale dello scacchiere di Sarri. Il suo rinnovo è uno dei criteri da rispettare per evitare un addio del Comandante a giugno e la Lazio è chiamata a muoversi in fretta onde evitare che a febbraio arrivino offerte più allettanti per l'ex Bordeaux. A tal proposito, secondo quanto riportato dal Messaggero, il prolungamento del contratto di Basic non è così scontato. L'ultima offerta di Lotito per il classe 1996 è stata di 1,6 milioni di euro (lo stipendio attuale) ed è stata rispedita al mittente perché giudicata troppo bassa a fronte di una richiesta da 2 milioni fatta dal calciatore e dal suo entourage.

LA LAZIO DEVE DECIDERE - Basic, infatti, ritiene di meritare un aumento per quanto mostrato negli ultimi mesi e per esser rimasto nella Capitale, nonostante fosse stato condannato a un anno e mezzo fuori dalle liste. La Lazio, dal canto suo, dovrà riflettere sul da farsi e dovrà farlo rapidamente, soprattutto considerando che dal 1° febbraio Basic avrà la possibilità di firmare con qualsiasi altro club.